الجيش اليمني يعثر على مصنع للمتفجرات بمحافظة شبوة

من عمليات الجيش اليمني في شبوة، أرشيفية

الشارقة 24 – واس:



قال الجيش الوطني اليمني، الأربعاء، إنه عثر على مصنع متكامل يستخدمه الانقلابيون في صناعة المتفجرات بأنواعها.



وأكد قائد كتيبة النصر التابعة للجيش الوطني العقيد ناصر القحيح، أنه تم العثور على ستة حقول ألغام متفرقة ومتنوعة تقع في الجهة الشرقية من مديرية عسيلان، زرعتها الميليشيات قبل تحرير المديرية.



وكشف القحيح عن العثور على مصنع متكامل كانت تستخدمه الميليشيا في صناعة مختلف الأنواع من المتفجرات والعبوات الناسفة بعسيلان .



وتواصل الفرق المتخصص في نزع الألغام عمليات تطهير المناطق المحررة في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة، بعد أن تم تحريرها من سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية.