الزياني يدين محاولة اغتيال القائد العام لقوة دفاع البحرين

الشارقة 24 - واس:





أشاد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني بالحكم الذي أصدره القضاء العسكري في مملكة البحرين، بحق أعضاء الخلية الإرهابية التي خططت لتنفيذ مؤامرة خبيثة، لاغتيال المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين.

وأكد معاليه أن ما كشفته محاكمة عناصر الخلية الإرهابية من اعترافات وأدلة دامغة على التخطيط والتآمر والتخابر مع جهات خارجية من بينها إيران، يعكس فداحة المخطط الإرهابي الجبان الذي سعت هذه الخلية إلى تنفيذه، في محاولة بائسة لزعزعة أمن واستقرار مملكة البحرين، عبر ارتكاب أعمال إجرامية تسفك الدماء وتخلف الفوضى والعنف .

وعبر الدكتور الزياني عن تقديره واعتزازه بالجهود المتميزة والموفقة التي قامت بها الأجهزة الأمنية بمملكة البحرين، لملاحقة عناصر الخلية الإرهابية ومتابعة أنشطتهم الإجرامية في الداخل والخارج، ورصد مصادر تمويلهم والجهات التي تقف خلفهم، توجيهاً ودعماً و تدريباً، حتى تمكنت من إلقاء القبض على عناصر الخلية، وأحبطت مؤامرتهم الشنيعة التي كانت تستهدف رمزاً وطنياً بارزاً في مملكة البحرين، تميز بالولاء والإخلاص والعطاء السخي لبلاده، ملكاً وحكومة وشعباً، وعرف بمواقفه الوطنية المشرفة في الدفاع عن سيادتها واستقلالها ومصالحها.