السيسي يؤكد أهمية استمرار التواصل بين أطراف أزمة سد النهضة

الشارقة 24 – أ.ف.ب:



قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي في بيان، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى وزير الخارجية سامح شكري ليطلعه على نتائج زيارته الأخيرة إلى أديس ابابا.



وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أهمية استمرار التواصل بين مصر وإثيوبيا والسودان حول سد النهضة الذي قد يؤثر سلباً على حصة مصر من مياه نهر النيل.



وفي بيان صادر عن الخارجية المصرية مساء الثلاثاء، أعرب شكري لنظيره الاثيوبي عن "قلق مصر البالغ من التعثر الذي يواجه المسار الفني المتمثل في أعمال اللجنة الفنية الثلاثية".



واعتبر أن هذا الأمر من شأنه أن يعطل بشكل مقلق استكمال الدراسات المطلوبة عن تأثير السد على دولتي المصب في الإطار الزمني المنصوص عليه في اتفاق المبادئ.



كما أفاد البيان، أن شكري اقترح وجود طرف ثالث له رأي محايد وفاصل يشارك في أعمال اللجنة الفنية الثلاثية يتمثل في البنك الدولي.