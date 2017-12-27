الصليب الأحمر: بدء عمليات إجلاء طبي من الغوطة الشرقية

الشارقة 24 – رويترز:



عقدت دمشق اتفاقاً مع المعارضة في ساعة متأخرة الليلة الماضية، يسمح للهلال الأحمر بإجلاء عدد من الحالات الحرجة، مما يكسر جموداً دام شهوراً في عمليات الإجلاء الطبي من منطقة الغوطة الشرقية السورية المحاصرة.



وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا، إن عمليات الإجلاء الطبي بدأت من منطقة الغوطة الشرقية الخاضعة للمعارضة السورية المسلحة إلى العاصمة دمشق.



وأظهرت لقطات نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، بعضاً من عمليات الإجلاء عقب التوصل إلى اتفاق بين دمشق والمعارضة في ساعة متأخرة من الليلة الماضية للسماح بإجلاء عدد من الحالات الحرجة طبياً.



وقالت الجمعية الطبية السورية الأميركية في بيان، إنه تم إجلاء أربعة مرضى إلى مستشفيات في دمشق من الغوطة الشرقية التي تحاصرها القوات الحكومية منذ عام 2013 ويعيش فيها قرابة 400 ألف شخص.