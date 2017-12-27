وزراء خارجية عرب يجتمعون في الأردن لبحث ملف القدس

الشارقة 24 – رويترز:

قال مسؤول كبير في الجامعة العربية، اليوم الأربعاء، إن وزراء خارجية ست دول عربية بالإضافة إلى الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط سيجتمعون في الأردن يوم السادس من يناير المقبل، لبحث قرار الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة العربية قوله، في مؤتمر صحافي: "إن الاجتماع سيضم وزراء خارجية الأردن ومصر وفلسطين والسعودية والإمارات والمغرب، وهم أعضاء وفد الوزراء المشكل بقرار من مجلس وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعهم الطارئ يوم التاسع من ديسمبر الجاري".

ويمثل القرار الذي اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق هذا الشهر بإعلان القدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي ونقل السفارة الأميركية إليها، عدولاً عن السياسة الأميركية المتبعة منذ عقود.

وأثار القرار غضب العرب وحلفاء أميركا حول العالم.