البرلمان العربي يوصي بإدراج بند طارئ حول القدس على جدول أعمال "الاتحاد البرلماني"

الشارقة 24 - كونا:

أوصت لجنة بالبرلمان العربي، الأربعاء، وبالتنسيق مع الاتحاد البرلماني العربي والمجالس والبرلمانات العربية بإدراج بند طارئ بشأن عدم المساس بالوضعية التاريخية والقانونية لمدينة القدس على جدول أعمال الاتحاد البرلماني الدولي بجنيف في الفترة من 24 الى 28 مارس 2018.

وأوصت لجنة فلسطين التابعة للبرلمان العربي في ختام اجتماعها السادس برئاسة رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي بمواصلة دعم البرلمان الكامل لكافة قرارات السلطة الفلسطينية بشأن مواجهة القرار الأميركي بالاعتراف بمدينة القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية إلى القدس.

كما أوصت اللجنة أيضاً بإنهاء الانقسام الفلسطيني والالتزام الأمين والصادق ببنود (اتفاق المصالحة) الموقع بالقاهرة واستمرار دور مصر في المصالحة الفلسطينية وتذليل كافة العقبات التي تقف أمام إنهاء الانقسام.

وانتهت اللجنة من إعداد مشروع خطة تحرك البرلمان العربي للتصدي لترشيح الاحتلال الإسرائيلي لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن لعامي 2019 و2020 والذي سيعرض على الجلسة العامة للبرلمان العربي المقرر عقدها يوم غد الخميس لإقرارها.

وطالبت اللجنة بتواصل رئيس البرلمان العربي مع الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان من أجل التدخل العاجل لإيقاف بناء مستوطنات القوة القائمة للاحتلال.

وطالبت كذلك بإيقاف الانتهاكات الجسيمة التي تنتهجها القوة القائمة بالاحتلال بحق الشعب الفلسطيني والأطفال والشيوخ الفلسطينيين.

وأشارت إلى قتل الفلسطيني المقعد ابراهيم أبوثريا برصاص جنود القوة القائمة بالاحتلال على السياج الحدودي مع غزة في 15 ديسمبر الجاري والذي سبق أن قطعت ساقاه في عدوان القوة القائمة بالاحتلال على قطاع غزة في عام 2008.

وأيدت اللجنة مخاطبة رئيس البرلمان العربي لبرلمانات الدول التي صوتت ضد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 ديسمبر الجاري بشأن القدس أو التي امتنعت عن التصويت لمراجعة موقفها والالتزام بالقوانين والمواثيق وقرارات الشرعية الدولية والوقوف بجانب الحق الفلسطيني.

ودعت اللجنة إلى مخاطبة برلمانات كافة الدول التي صوتت لصالح القرار وتقديم الشكر لها وحثها على مواصلة مواقفها ودعم قيام دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

وكانت لجان البرلمان العربي الأربع الدائمة وكذا لجان فرعية بدأت اجتماعات أمس الثلاثاء تستمر يومين لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة الثانية للبرلمان.

وتضم اللجان الدائمة لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي العربي ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان ولجنة الشؤون الاقتصادية والمالية ولجنة الشؤون الاجتماعية.