العبادي: ملتزمون بإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها

الشارقة 24 – وام:

قال حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي يوم الثلاثاء، إن حكومته ملتزمة بالاستحقاقات الدستورية وإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، مبيناً أن المفوضية العليا للانتخابات مستعدة لإجراء الانتخابات البرلمانية والمحلية في يوم واحد.

وقال العبادي في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، إن المفوضية أكدت استعدادها لإجراء الانتخابات البرلمانية وانتخابات مجالس المحافظات في يوم واحد.

يشار إلى أن مجلس الوزراء حدد، في يوم 12 مايو 2018 موعداً للانتخابات النيابية في العراق، بينما يرفض ممثلون عن السنة في العراق إجراء هذه الانتخابات في هذا الموعد، قبل عودة نحو خمسة ملايين نازح من المحافظات ذات الغالبية السنية إلى ديارهم.