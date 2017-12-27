روسيا تؤسس لوجود عسكري دائم في قاعدتين بسوريا

الشارقة 24 – رويترز:

أكد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو يوم الثلاثاء، أن بلاده بدأت التأسيس لوجود عسكري دائم لها في قاعدتيها البحرية والجوية بسوريا، وذلك بعد تصديق البرلمان على اتفاق مع دمشق لتعزيز الوجود الروسي هناك.

وقال شويجو، إن القائد الأعلى الرئيس فلاديمير بوتين، اعتمد الأسبوع الماضي هيكل القاعدتين في طرطوس وحميميم.

وأوضح تقرير وكالة الإعلام الروسية، أن الاتفاق سيسمح لروسيا بالإبقاء على 11 سفينة حربية في طرطوس، بما في ذلك السفن النووية ومدة الاتفاق 49 عاماُ قابلة للتمديد.

ويسمح الاتفاق أيضاً لروسيا باستخدام قاعدتها الجوية حميميم لأجل غير مسمى.

واستخدمت روسيا قاعدة حميميم في تنفيذ ضربات جوية دعماً للرئيس السوري بشار الأسد خلال الحرب السورية.