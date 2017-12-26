هادي يؤكد أن القضاء على المشروع الإيراني في اليمن بات حتمياً

الشارقة 24 – كونا:

شدد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي اليوم الثلاثاء، على أن القضاء على المشروع الإيراني الدخيل على المجتمع والوطن اليمني والذي تنفذه المليشيات الحوثية في بلاده بات أمراً حتمياً ومطلب شرائح المجتمع كافة حتى ينعم الجميع بالأمن والاستقرار والسكينة العامة.

جاء ذلك، خلال اتصالين هاتفيين أجراهما الرئيس اليمني مع قائد المنطقة العسكرية السابعة اللواء ناصر الذيباني ومحافظ محافظة صنعاء عبد القوي شريف.

وأشاد منصور في الاتصالين بالجهود الكبيرة التي تقدمها المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وبقية دول التحالف العربي الداعم للشرعية من خلال وقوفهم المشرف إلى جانب أشقائهم من أبناء الشعب اليمني في مواجهة المليشيا الانقلابية الإيرانية.

واتهم الميليشيات الحوثية بمحاولة جر المنطقة إلى أتون صراعات مذهبية وعرقية خدمة منهم لأطراف خارجية لا تريد لليمن والمنطقة الأمن والاستقرار.

وأطلع قائد المنطقة العسكرية السابعة ومحافظ صنعاء، الرئيس اليمني على سير العمليات العسكرية في ظل الانتصارات التي حققها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهة نهم شرق صنعاء على مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.