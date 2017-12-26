السيسي يؤكد محورية الأزهر في تجديد الخطاب الديني

الشارقة 24 – وام:





شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على محورية الدور الذي يقوم به الأزهر الشريف في تجديد الخطاب الديني ونشر قيم التسامح وقبول الآخر، مشيراً إلى أهمية مواصلة عملية التطوير الشامل للأزهر الشريف والحفاظ على دوره المهم في التصدي للتحديات التي تمر بها مصر.

جاء ذلك، خلال استقباله اليوم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية المصرية، إن اللقاء تناول استعراضاً لجهود الأزهر الشريف في نشر صحيح الدين الإسلامي ومواجهة التحديات داخلياً وخارجياً، خاصة الإرهاب والفكر المتطرف.

وعرض فضيلة الإمام الأكبر في هذا الإطار مختلف الأنشطة التي يقوم بها الأزهر الشريف، مؤكداً حرص الأزهر على ترسيخ قيم المواطنة والتعددية والتنوع الاجتماعي والثقافي.

وأشار فضيلة الإمام الأكبر إلى القرارات التي تم تبنيها مؤخراً من قبل الأزهر الشريف بشأن مدينة بئر العبد وشمال سيناء، والتي تشمل مساهمة الأزهر في تطوير عدد من المؤسسات التعليمية وتوفير الدعم للفئات الأكثر احتياجاً بها، مؤكداً الاهتمام الكبير الذي يوليه الأزهر بتنمية المنطقة، فضلاً عن حرصه على التصدي للأفكار المغلوطة التي يروج لها البعض بشأن الدين الإسلامي.

وأضاف المتحدث الرسمي المصري، أن الرئيس السيسي أكد خلال اللقاء أهمية مواصلة جهود نشر التعاليم الصحيحة للدين الإسلامي، واستمرار الأزهر الشريف في تقديم النموذج الحضاري الحقيقي للإسلام، في مواجهة دعوات العنف والتطرف.