الصفدي لنظيره الياباني: مصير القدس تقرره المفاوضات المباشرة

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

بحث وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي مع نظيره الياباني تارو كونو في عمان الثلاثاء، تبعات القرار الأميركي بشأن القدس، حيث أكد الصفدي موقف المملكة الذي يعتبر القرار خرقاً للقرارات والشرعية الدولية، وأن القدس من قضايا الوضع النهائي التي يجب أن يقرر مصيرها عبر المفاوضات المباشرة ووفق القرارات الدولية ذات الصلة.

وشدد الصفدي لنظيره الياباني على أن مصير القدس يجب ان تقرره المفاوضات المباشرة، مجدداً رفض قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب نقل السفارة الأميركية إلى القدس.

كما أشار إلى ضرورة التزام القرارات الدولية التي تعتبر أي إجراءات احادية تستهدف تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم وفرض حقائق جديدة على الأرض باطلة ولاغية.

من جانبه، أكد وزير خارجية اليابان، أن بلاده لن تنقل سفارتها إلى القدس، وأن اليابان تعتبر القدس من قضايا الوضع النهائي التي يجب أن يحسم مصيرها عبر التفاوض المباشر، مشدداً على ضرورة دعم حل الدولتين وضرورة تفعيل الجهود لتحقيقه.