مصر تقترح مشاركة البنك الدولي كطرف فني في أزمة سد النهضة

الشارقة 24 – رويترز:

قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان، إن الوزير سامح شكري اقترح خلال لقائه بنظيره الإثيوبي وركنا جيبيو في أديس أبابا يوم الثلاثاء، مشاركة البنك الدولي كطرف فني له رأي محايد وفاصل في أعمال اللجنة الفنية المعنية بدراسة آثار سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا.

وتضم اللجنة مسؤولين من مصر وإثيوبيا والسودان، ويتركز الخلاف على حصص مياه نهر النيل الذي يمتد 6695 كيلومتراً من بحيرة فيكتوريا إلى البحر المتوسط ويعد شريان الحياة الاقتصادية في الدول الثلاث.

وأضاف البيان، "مصر تثق في حيادية البنك الدولي وقدرته على الاستعانة بخبراء فنيين على درجة عالية من الكفاءة".

وقالت الخارجية، إن شكري أعرب خلال الاجتماع عن قلق مصر البالغ من التعثر الذي يواجه المسار الفني المتمثل في أعمال اللجنة الفنية الثلاثية. وتأتي زيارة شكري لأديس أبابا، في محاولة لكسر الجمود المتعلق بالمسار الفني للسد، وذلك بعد إعلان القاهرة الشهر الماضي فشل آخر جولة من المفاوضات في التوصل إلى أي توافق حول الأساليب العلمية والنماذج الاسترشادية لعمل المكتب الاستشاري المكلف بإجراء الدراسات الخاصة بآثار السد.

وذكر البيان، أن الجانب الإثيوبي وعد بدراسة المقترح المصري والرد عليه في أقرب فرصة.