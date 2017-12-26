تجربة صاروخية حوثية فاشلة تودي بحياة 10 يمنيين في صنعاء

الشارقة 24 – وام:

استشهد عشرة يمنيين من أسرة واحدة، يوم الإثنين، إثر تجربة إطلاق صاروخ دفاع جوي فاشلة نفذتها ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في صنعاء.

وأوضحت مصادر محلية، أن الميليشيات الحوثية فشلت في إطلاق صاروخ من منتزه فرح لاند، ما أدى إلى سقوطه في منطقة قريبة من المنتزه في محيط القبر المصري بمنطقة عصر في صنعاء.

من جهة أخرى، لقي حوثيان مصرعهما وأصيب ثالث بنيران الجيش اليمني والمقاومة في قرية البركنة مقبنة غرب تعز، فيما استهدفت مقاتلات التحالف تعزيزات للميليشيات الانقلابية مكونة من أطقم عسكرية ومدرعات متمركزة في عشفل إحدى مناطق الحيمة بمديرية التعزيزية شرق تعز، وأسفرت الغارات عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات.