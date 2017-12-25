الصليب الأحمر يوبخ الكيان الصهيوني لإهانته عائلات الأسرى

الشارقة 24 – رويترز:

أعلن الصليب الأحمر يوم الإثنين أن من واجب الكيان الصهيوني، ضمان سلامة وكرامة الأسر الفلسطينية التي تزور الأسرى، وذلك بعدما ظهر عضو بالكنيست في تسجيل مصور وهو يوجه إهانات على متن حافلة تقل أقارب في زيارة لأسرى في سجن صهيوني.

واستقل العضو أرون حزان الحافلة عند الحدود مع غزة، وتبعته أطقم التصوير، وتهجم عبر تويتر، على أقارب الأسرى ووجه لهم ألفاظاً نابية.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنها "تأخذ ما حدث بجدية شديدة".

وأوضحت سهير زقوت المتحدثة باسم اللجنة في بيان "الأسر لها الحق في زيارة أحبائها بطريقة كريمة، السلطات المختصة مسؤولة عن أن تضمن إجراء الزيارات بطريقة آمنة ودون تدخل".

ووصف قدورة فارس رئيس نادي الأسير الفلسطيني حزان بأنه متطرف، لكنه قال "إن هذا العمل الوحشي تتحمل مسؤوليته حكومة الاحتلال لاسيما وأن أرون حزان عضو في الائتلاف الذي يشكل هذه الحكومة وما كان ليقوم بذلك لولا الضوء الأخضر الممنوح له من هذه الحكومة اليمينية المتطرفة، هذه محاولة بائسة للضغط على أهالي الأسرى".