الاحتلال يمدد اعتقال فلسطينية صفعت وركلت جنديين صهيونيين

الشارقة 24 – أ ف ب:

قررت محكمة عوفر العسكرية الصهيونية غرب رام الله الإثنين، تمديد اعتقال الفتاة الفلسطينية عهد التميمي التي ضربت جنديين صهيونيين حتى يوم الخميس، بحجة أنها تشكل خطراً على أمن الكيان الصهيوني.

وقالت المحامية غابي لافكي إن المحكمة قررت تمديد اعتقال عهد التميمي "17 عاماً" لمدة أربعة أيام حتى الخميس، بحجة أنها تشكل خطراً على أمن الكيان الصهيوني.

كما ستقرر المحكمة في وقت لاحق، إذا كانت ستمدد اعتقال ناريمان التميمي "43 عاماً" والدة عهد ونور ناجي التميمي "21 عاماً" ابنة عمها بعد انتشار شريط فيديو، تظهر فيه الفتاتان وهما تضربان جنديين في قرية النبي صالح في الضفة الغربية المحتلة.

وفي شريط الفيديو الذي صور الجمعة بواسطة هاتف محمول على الأرجح، تظهر عهد ونور وهما تقتربان من جنديين يستندان إلى جدار، وتبدأ الفتاتان بدفعهما ثم تقومان بركلهما وصفعهما وتوجيه لكمات لهما.

ووقعت الحادثة أثناء يوم من الاشتباكات في الضفة الغربية ضد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني.

وأصيب فتى من عائلة التميمي الجمعة بالرصاص المطاطي في رأسه خلال الاحتجاجات، بحسب العائلة، التي تعد في واجهة التظاهرات الأسبوعية في قرية النبي صالح.