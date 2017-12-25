اجتماعات لجان البرلمان العربي تنطلق في القاهرة الثلاثاء

الشارقة 24 – وام:

تنطلق يوم الثلاثاء بالقاهرة، أعمال اجتماعات لجان البرلمان العربي الأربع الدائمة، وذلك لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة الثانية للبرلمان، والتي ستعقد برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السلمي الخميس المقبل، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وقال البرلمان العربي في بيان: إن لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي العربي ستناقش تقريرها النوعي الأول عن الحالة السياسية في العالم العربي، وستناقش لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية قضايا التكامل الاقتصادي العربي والتشريعات والقوانين العربية الاقتصادية الموحدة، فيما ستعرض لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان منهجية إعداد تقرير حالة حقوق الإنسان في العالم العربي ووضع الجاليات العربية في الدول الغربية وتقريرها عن الهجرة في العالم العربي، بينما ستركز لجنة الشؤون الاجتماعية على قضايا التنمية الاجتماعية وخاصة التعليم واللاجئين.

ومن المقرر أن يعقد على هامش اجتماعات البرلمان العربي، اجتماع لجنة فلسطين واجتماع اللجنة المعنية بوضع خطة تحرك لرفع اسم دولة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، واجتماع اللجنة المعنية بإعداد تقرير الحالة السياسية في العالم العربي، واجتماع اللجنة المعنية بوضع تصور لمساعدة ودعم اللاجئين والنازحين من النساء والأطفال العرب، واجتماع اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في العالم العربي، واجتماع اللجنة المعنية بإعداد مشروع وثيقة التعليم العالي في العالم العربي، واجتماع لجنة الدول العربية الأقل نماء.