الشرعية اليمنية تحرر مواقع استراتيجية في البيضاء.. ومصرع قيادي "حوثي"

من عمليات المقاومة الشعبية اليمنية في محافظة البيضاء، أرشيفية

الشارقة 24 – وام:

أعلنت مصادر ميدانية، أن قوات الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية حررت اليوم الإثنين، مواقع استراتيجية في محافظة البيضاء، أهمها موقع الثعالب وسط فرار جماعي للمليشيا الحوثية.

وقالت المصادر، إن المعارك خلفت قتلى وجرحى من مليشيا الحوثي الانقلابية، بينهم قائد عناصر المليشيات بمناطق الزوب.

في موازاة ذلك، دارت معارك ضارية بين المقاومة الشعبية والمليشيا الحوثية في منطقة الشواهرة إثر هجوم لأبطال المقاومة على مواقع المليشيا في الجفجف القريب من قرية المنابهة، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من المليشيا الحوثية علاوة على تدمير طقمين قتاليين.

إلى ذلك، فجرت ميليشيا الحوثي الإرهابية لليوم الثاني عبارات الطرق بمديريات الزاهر وذي ناعم "طياب" خوفاً من تقدم قوات الجيش الوطني.