مجلس الوزراء الكويتي يُدين "صواريخ ميليشيا الحوثي" على الرياض

الشارقة 24 – واس:

شجب مجلس الوزراء الكويتي، استهداف ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران مدينة الرياض بصاروخ باليستي الذي تم اعتراضه من دون وقوع إصابات.

وأكد المجلس خلال اجتماعه، اليوم الإثنين، برئاسة الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت، أن الاعتداء الآثم الذي استهدف أمن واستقرار المملكة يبرهن على تجاهل تلك الميليشيا الانقلابية الاستجابة إلى الجهود الدولية التي تسعى لإنهاء النزاع وإعادة الاستقرار في اليمن.

وأعرب عن وقوف دولة الكويت مع المملكة وتأييدها ودعمها للإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها.