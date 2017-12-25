أمير الكويت يتسلم رسالة خطية من العاهل المغربي

الشارقة 24 – كونا:

استقبل أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الإثنين، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي، ناصر بوريطة ووزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أن الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح تسلم رسالة خطية من العاهل المغربي الملك محمد السادس، تضمنت العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وآخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية.

وكان بوريطة وبوسعيد، قد سلما أمس الأحد بالرياض، رسالة خطية من الملك محمد السادس إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود.