البابا يدعو إلى السلام في القدس واستئناف المفاوضات

الشارقة 24 – أ ف ب:

دعا البابا فرنسيس الإثنين إلى السلام في القدس وكل الأراضي المقدسة، في مناسبة رسالة الميلاد التقليدية إلى المدينة والعالم، التي وجهها من ساحة القديس بطرس في الفاتيكان.

وعبر البابا أيضاً عن أمله "في أن تسود رغبة استئناف الحوار من أجل التوصل إلى حل متفاوض عليه يتيح التعايش السلمي بين دولتين"، وأشاد أيضاً بجهود المجموعة الدولية الهادفة إلى مساعدة هذه الأرض الجريحة على إيجاد الوئام والعدالة والأمن الذي تنشده منذ فترة طويلة.

ودعا البابا إلى احترام الوضع القائم في القدس بما يتوافق مع قرارات الأمم المتحدة، وتابع "نرى يسوع المسيح في أطفال الشرق الأوسط الذين لا يزالون يتألمون بسبب تفاقم التوترات بين الصهاينة والفلسطينيين".

وفي جولة أفق على الدول التي يعاني فيها الأطفال من النزاعات تطرق إلى الأطفال السوريين "الذين طبعتهم الحرب"، معبراً عن الأمل في أن تستعيد سوريا "الكرامة لكل فرد" من أبنائها، عبر الالتزام بالعمل على إعادة بناء النسيج الاجتماعي بمعزل عن الانتماء الإتني والديني.

كما تطرق إلى العراق "الذي لا يزال جريحاً ومنقسماً من جراء الأعمال العدائية"، التي وقعت في السنوات الـ 15 الماضية، وتحدث البابا أيضاً عن اليمن.

واختتم الحبر الأعظم جولة الأفق هذه بالحديث عن جنوب السودان والصومال وبوروندي وجمهورية الكونغو وإفريقيا الوسطى ونيجيريا وفنزويلا وأوكرانيا، مولياً اهتماماً إضافياً لشبه الجزيرة الكورية التي تمنى أن تعود الثقة بين شطريها وأن تتبدد الخلافات.

وفي إشارة إلى زيارته الأخيرة إلى الخارج، إلى ميانمار وبنغلادش وهما البلدان في صلب أزمة الروهينغا المسلمين، دعا البابا المجموعة الدولية إلى عدم وقف التحرك لكي تتم حماية كرامة الأقليات المتواجدة في المنطقة، بطريقة ملائمة.

وفي سياق آخر، تطرّق البابا في رسالته إلى المشاكل الاجتماعية لدى الأسر التي لا يجد معيلوها عملاً، والأطفال الذين "يجبرون على العمل في عمر مبكر، أو يجنّدون من قبل مرتزقة عديمي الضمير"، وأثار أيضاً قضية المهاجرين متحدثاً خصوصاً عن القاصرين الذين يسلكون طرق الهجرة "وحدهم في ظروف غير إنسانية فيكونون فريسة سهلة لتجار البشر".