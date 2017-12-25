فلسطين تندد بإعلان غواتيمالا نقل سفارتها إلى القدس

الشارقة 24 - د ب أ:

ندد وزير الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية رياض المالكي، يوم الإثنين، بقرار رئيس غواتيمالا جيمي موراليس بنقل سفارة بلاده لدى الكيان الصهيوني من تل أبيب إلى القدس.

وقال المالكي في بيان صحافي: "إنها خطوة تجسد إصرار موراليس على جر بلاده إلى الجانب الخاطئ من التاريخ، وفي مخالفة وانتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة".

وأضاف أن "هذا الإعلان يزدري ويتجاهل بشكل تام المواقف الجماعية للتحالفات والمجموعات الدولية، والتي تعتبر غواتيمالا جزءاً منها، بما في ذلك حركة عدم الانحياز"، وأكد أن "هذا العمل المخزي، والمخالف للقانون يستفز مشاعر المسيحيين والمسلمين كافة، بما في ذلك أولئك الذين أعلنوا بالإجماع، وبشكل لا لبس فيه، رفضهم لكافة المحاولات التي تستهدف وضع ومكانة مدينة القدس أو نقل السفارات إليها".

وختم المالكي بأن السلطة الفلسطينية ستعمل لمواجهة هذا القرار "الغاشم وغير القانوني باعتباره عملاً عدائياً صارخاً ضد الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني والقانون الدولي".