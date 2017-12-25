السلمي: ضغوط أميركية وراء قرار غواتيمالا نقل سفارتها للقدس

الشارقة 24 – وام:

أكد الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، أن قرار رئيس غواتيمالا بنقل سفارة بلاده في الكيان الصهيوني من تل أبيب إلى القدس المحتلة، لن يغير شيئاً على أرض الواقع، فهو قرار جاء نتيجة الضغط الذي تقوم به الولايات المتحدة، على بعض الدول التي ترتبط بها عضوياً ولها مصالح اقتصادية فيها.

وقال السلمي، في تصريح له في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية عقب لقائه أحمد أبو الغيط أمينها العام: "لقد رأينا إرادة المجتمع الدولي متمثلة في رفض القرار الأميركي الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال وكذلك الرفض الدولي لتغيير وضع القدس كمدينة محتلة وهي العاصمة الأبدية لدولة فلسطين".

وأضاف السلمي أن البرلمان العربي لديه خطة للتصدي للقرار الأميركي مع البرلمانات الإقليمية وبرلمانات الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والدول المؤثرة عالمياً لشرح قضية القدس وأهميتها باعتبارها أرضاً محتلة وتنطبق عليها قوانين واتفاقيات الأمم المتحدة للأراضي الواقعة تحت الاحتلال.

وشدد على أن هناك تحديات كبيرة تواجه الأمة العربية تم التباحث بشأنها الإثنين مع أمين عام الجامعة العربية في مقدمتها تبعات القرار الأميركي المرفوض بالاعتراف بالقدس عاصمة للدولة القائمة بالاحتلال، إضافة إلى موضوع التدخلات السافرة للنظام الإيراني في الشؤون الداخلية للدول العربية خاصة في اليمن والبحرين.

وقال رئيس البرلمان العربي إن إيران تزود ميليشيات الحوثي بالأسلحة والصواريخ الباليستية التي أطلقت على المملكة العربية السعودية وهذه الصواريخ تمثل تهديداً ليس فقط للمملكة ودول الخليج، بل هي تهديد مباشر للأمن القومي العربي وللأمن والسلم الدوليين، كما أن إيران تدعم إثارة الفتنة والفوضى في مملكة البحرين.

وأضاف السلمي أنه سيتم عقد مؤتمر رؤساء البرلمانات في الدول العربية خلال فبراير المقبل، في القاهرة وسيخصص فقط لموضوع مكافحة الإرهاب وسيصدر عنه وثيقة شاملة لمكافحة الإرهاب.