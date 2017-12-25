الداخلية السعودية: الكشف عن هوية المتورطين في اختطاف وقتل القاضي الجيراني

الشارقة 24 – وام:

أعلنت وزارة الداخلية السعودية مقتل الشيخ محمد عبد الله الجيراني قاضي دائرة الأوقاف والمواريث الذي اختطف من أمام منزله في القطيف العام الماضي، على يد مطلوبين أمنياً تم إلقاء القبض على أحدهم ومقتل آخر في عملية أسفرت عن استشهاد الرقيب خالد محمد الصامطي .

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية قوله "إنه في إطار التحقيقات التي أجرتها الوزارة بشأن اختطاف الشيخ الجيراني العام الماضي كشفت عن هوية عدد من المتورطين في هذه الجريمة".

وذكر المتحدث أنه امتداداً للتحقيقات المستمرة التي تجريها الجهات الأمنية في هذه القضية فقد توافرت لديها معلومات أكدت إقدام من قاموا باختطافه على قتله وإخفاء جثته في منطقة مزارع مهجورة تسمى "الصالحية" وتورط المواطن زكي محمد سلمان الفرج وأخيه غير الشقيق المطلوب أمنياً سلمان بن علي سلمان الفرج أحد المطلوبين على قائمة الـ 23 المعلن عنها سابقاً.

وأشار إلى أنه على ضوء هذه المعطيات وما رصدته المتابعة عن تردد المطلوب سلمان الفرج بشكل متخف على منزله ببلدة "العوامية" التابعة لمحافظة "القطيف" باشرت الجهات الأمنية إجراءاتها الميدانية الثلاثاء الماضي.

ولفت إلى أن الإجراءات أسفرت عن القبض على المواطن زكي الفرج ومقاومة المطلوب أمنياً سلمان الفرج لرجال الأمن عند تطويق منزله وإطلاقه النار تجاههم ما أدى إلى استشهاد الرقيب خالد محمد الصامطي.. موضحاً أن الموقف اقتضى حينها الرد عليه بالمثل لتحييد خطره ونجم عن ذلك مقتله.

ونوه إلى أن عمليات البحث الموسعة التي شملت منطقة لمزارع مهجورة تمكنت من تحديد المكان الذي دفنت فيه الجثة حيث قامت الجهات المختصة باستخراجها وهي بحالة متحللة حيث أكدت الفحوص الطبية والمعملية للجثة وللحمض النووي "دي ان ايه" أنها تعود إلى القاضي الجيراني ووجود إصابة بطلق ناري تعرض لها في منطقة الصدر.

ودعا المتحدث الأمني كل من تتوفر لديه معلومات عن المطلوبين لتورطهم في الجريمة وهم "محمد حسين علي آل عمار وميثم علي محمد القديحي وعلي بلال سعود الحمد" إلى سرعة الإبلاغ بها.