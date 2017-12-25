بوتين يعقد اجتماعاً مع مجلس الأمن الروسي حول سوريا

الشارقة 24 - د ب أ:

عقد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، اجتماعاً مع أعضاء مجلس الأمن الروسي، يناقش مؤتمر الحوار السوري، بحسب ما ذكره المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف.

وأفادت وكالة أنباء "سبوتنيك" بأن بيسكوف أعرب، اليوم الإثنين، عن قلق الكرملين بشأن المناقشات الأميركية حول فرض عقوبات جديدة على روسيا، ورفضه في نفس الوقت لاستخدام عبارات رنانة مثل "الحرب الباردة".

وقال بيسكوف: "تعلمون أن الكرملين والرئيس بوتين، لم يخفيا أبداً نظرتهما السلبية للعقوبات التي يتم اتخاذها بحق روسيا"، مضيفاً: "هذا بالطبع يثير قلقنا، لكني لا أستخدم الآن عبارات رنانة مثل (الحرب الباردة) وما إلى ذلك".