الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 22 فلسطينياً في الضفة

الشارقة 24 – وام:

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الإثنين، حملة اعتقالات واقتحامات في عدد من مدن الضفة الغربية المحتلة.

ووفق المصادر المحلية فقد اعتقلت قوات الاحتلال 22 مواطناً فلسطينياً من مدينة نابلس والخليل.

ففي مدينة نابلس اعتقلت قوات الاحتلال 10 مواطنين على الأقل خلال حملة اعتقالات في حي المخفية بمدينة نابلس وبلدتي قصرة جنوب المدينة وزواتا غرب المحافظة.

وفي السياق، أفادت مصادر محلية أن 8 مواطنين جرى اعتقالهم في بلدة قصرة ومعتقل واحد على الأقل في مدينة نابلس، وآخر من بلدة زواتا.

كما شهدت عزون ومدينة قلقيلية والنبي صالح شمال الضفة الغربية المحتلة عمليات اقتحام واسعة خلال ساعات الفجر الأولى.