الرئيس اليمني يُعين خمسة وزراء وثلاثة محافظين

الشارقة 24 - د ب أ:

صدر يوم الأحد قرار جمهوري بتعيين خمسة وزراء جدد في الحكومة اليمنية الشرعية بقيادة رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر .

وتضمن القرار، تعيين أحمد بن أحمد الميسري نائباً لرئيس الوزراء وزيراً الداخلية، وعثمان حسين فايد مجلي وزيراً للزراعة والري، وأوس عبد الله أحمد العود وزيراً للنفط والمعادن، وصالح أحمد محمد الجبواني وزيراً للنقل، ومحمد مقبل الحميري وزيراً للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى.

كما صدرت قرارات أخرى، بتعيين اللواء حسين محمد عرب مستشاراً لرئيس الجمهورية لشؤون الأمن، بعد ترقيته إلى رتبة فريق، وتعيين أمين أحمد محمود محافظاً لمحافظة تعز، واللواء الركن علي مقبل صالح محافظاً لمحافظة الضالع إلى جانب مهامه قائداً للواء 33 مدرع قائداً لمحور الضالع، والعميد ركن أحمد عبد الله التركي محافظاً لمحافظة لحج قائداً للواء 17 مشاة وترقيته إلى رتبة لواء، وسيف محسن الشريف سفيراً في وزارة الخارجية.