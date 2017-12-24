ماكرون يؤكد دعم بلاده للسعودية ضد أي تهديد لأمنها

الشارقة 24 – وام:

شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال اتصال هاتفي مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود على ضرورة العمل على مواجهة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة.

وأكد الرئيس ماكرون خلال الاتصال الهاتفي، على موقف بلاده الواضح تجاه الدور الإيراني التخريبي والمتمثل في دعم الميليشيا الحوثية، وتزويدها بتقنيات الصواريخ الباليستية لمهاجمة المملكة والاستقرار في المنطقة.

وأعرب ماكرون عن إدانة فرنسا لمحاولة ميليشيا الحوثي الانقلابية استهداف مدينة الرياض بصاروخ باليستي ودعم بلاده وتضامنها مع السعودية ضد أي تهديد لأمنها.

وقدم الرئيس الفرنسي خلال الاتصال الهاتفي، شكره لخادم الحرمين الشريفين ولحكومة المملكة على ما بذلته وتبذله في مجال مكافحة الإرهاب ومحاربة التطرف وجهودها في تجفيف منابع الإرهاب، وخصوصاً ما قامت به المملكة مؤخراً من دعم جهود مكافحة الإرهاب في دول الساحل الأفريقي.