السودان وتركيا يشكلان مجلساً للتعاون الاستراتيجي

الشارقة 24 – أ ف ب:

توافق الرئيسان السوداني عمر البشير والتركي رجب طيب أردوغان، يوم الأحد، على تشكيل مجلس للتعاون الاستراتيجي بين البلدين، وذلك خلال زيارة رسمية بدأها أردوغان للخرطوم تستمر يومين.

وأعلن الرئيسان أيضاً توقيع 12 اتفاقاً في المجالات الزراعية والاقتصادية والعسكرية.

وقال أردوغان في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره السوداني بعد جلسة مباحثات في القصر الجمهوري بالخرطوم "تم التوقيع الأحد على إنشاء مجلس التعاون الاستراتيجي بين البلدين وسيجتمع مرة واحدة كل عام".

وأضاف كما تم التوقيع على اثنتي عشرة اتفاقية في المجالات الزراعية والاقتصادية والعسكرية.

واوضح أردوغان أن حجم التبادل التجاري السنوي بين البلدين يبلغ 500 مليون دولار وهذا لا يليق بِنَا ونطمح لزيادته إلى مليار دولار تمهيداً لنصل إلى عشرة مليارات دولار، وأكد أن السودان دولة مهمة بالنسبة لنا في علاقاتنا مع القارة الإفريقية التي تم إقرار علاقة استراتيجية معها عام 2005 عندما كنت رئيساً للوزراء.

وأكد البشير توقيع الاتفاقات مضيفاً هذه زيارة تاريخية فلأول مرة يزور رئيس تركي السودان.

وفي وقت سابق، قال وزير خارجية تركيا مولود تشاوش أوغلو للصحافيين في مطار الخرطوم إن "السودان دولة مهمة بالنسبة لنا ليس في إفريقيا فحسب ولكن في العالم، والرئيس أردوغان سيبحث العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية".

ويرافق أردوغان وزراء ورجال أعمال، وتتضمن الزيارة انعقاد ملتقى اقتصادي بين رجال أعمال سودانيين وأتراك.