خبراء يناقشون استراتيجية عربية لرعاية كبار السن

الشارقة 24 – كونا:

بحث خبراء عرب اليوم الأحد، مشروع استراتيجية عربية بشأن الاهتمام بكبار السن، تتضمن وضع تشريعات للاهتمام بهم وتقديم الخدمات الخاصة بالرعاية الصحية والاجتماعية لهم.

وقال مدير إدارة التنمية والسياسيات الاجتماعية بجامعة الدول العربية طارق النابلسي في تصريح على هامش اجتماعات الخبراء، إن الهدف من اجتماع الخبراء العرب على مدى يومين هو وضع مشروع استراتيجية عربية في ضوء التقييم الذي تقوم به الأمانة العامة للجامعة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.

وأضاف أن ذلك يأتي في إطار تقرير مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بشأن أوضاع المسنين بالمنطقة العربية الذي صدر في الاجتماع الوزاري الأخير بدولة الكويت.

وذكر أنه من المنتظر أن تضع هذه الاستراتيجية، عدداً من المحاور والخطط التي تدعم حياة كبار السن بالدول العربية والاستفادة من خبراتهم المتراكمة إلى جانب بحث أوضاع من يحتاج منهم إلى رعاية صحية واجتماعية.

واعتبر أن أهم ما يميز هذه الاستراتيجية هو ارتباطها بأهداف خطة التنمية المستدامة 2030، مشيراً إلى الاتفاق على سقف زمني للانتهاء من عناصر الاستراتيجية وصولاً إلى حدوث نقلة نوعية فى حياة هؤلاء المسنين بحلول 2030.

وأوضح أن محاور الخطة تستهدف أيضاً وضع تشريعات للاهتمام بكبار السن والخدمات الخاصة بالرعاية الصحية والاجتماعية، وكيفية توفير أماكن إيواء للمسنين داخل أسرهم وتدريب الأسر على رعايتهم باعتبار ذلك من منظور حقوقي وليس من منظور رعاية.

وأكد ضرورة الاهتمام برعاية المسنين فى مناطق النزاع، وكيفية معالجة اوضاعهم وكذلك رعاية كبار السن من النازحين واللاجئين وكيفية تقديم الدعم لهم.

ويشارك في اللجنة خبراء من الإمارات وتونس ومصر والجزائر والسودان وسلطنة عمان والامانة العامة لجامعة الدول العربية.