استشهاد شرطي مصري بعبوة ناسفة في سيناء

من عناصر الجيش المصري خلال دورية أمنية في سيناء

الشارقة 24 - د ب أ:

استشهد أمين شرطة مصري أثناء محاولة إبطال مفعول عبوة ناسفة، اكتشفتها سيارة كشف المفرقعات على الطريق الدولي العريش-القنطرة غرب مدينة العريش شمالي سيناء مساء الأحد.

وقال اللواء رضا سويلم مدير أمن شمال سيناء: استشهد أمين الشرطة سيد محمد السيد عبد الحق "30 عاماً" من قوة إدارة المفرقعات بشمال سيناء أثناء التعامل مع عبوة ناسفة كشفتها سيارة الكشف عن المفرقعات على طريق العريش القنطرة الدولي مساء الأحد.

وأضاف سويلم أنه تم على الفور إغلاق مدينة العريش والطريق الدولي العريش-القنطرة بحثاً عن واضعي العبوة الناسفة.