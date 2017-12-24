الجيش اليمني يحرر مواقع استراتيجية في "البيضاء" شرقي صنعاء

من عمليات الجيش اليمني في شرق صنعاء، أرشيفية

الشارقة 24 – وكالات:

أعلن الجيش اليمني، رسمياً شنه أول عملياته في محافظة البيضاء شرق صنعاء وتحريره مواقع استراتيجية في المحافظة.

وقال مصدر عسكري يمني، إن معارك ضارية خاضتها قوات الجيش والمقاومة الشعبية ضد مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في الحدود المشتركة بين محافظتي البيضاء وشبوة، أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات المتمردين الحوثيين.

وأضاف أن الجيش اليمني، حرر إلى جانب ذلك قرى مسور، والرحيب، وأدمه، في مديرية ناطع.

في غضون ذلك، دارت معارك مماثلة بين المقاومة الشعبية والمليشيا الحوثية في منطقة الجماجم، في آل حميقان، بمديرية الزاهر بمحافظة البيضاء.

ودمرت مقاتلات التحالف العربي دبابة وآليات ومعدات قتالية للمليشيا الحوثية في موقع بسبلة الجرم التابعة لمديرية القريشية.

وكانت قوات الجيش الوطني نفذت عملية عسكرية واسعة، خلال الأسبوع الماضي، استعادت السيطرة خلالها على كامل مديريات عسيلان والنقوب والعليا ومعظم مناطق مديرية بيحان، وخلفت عشرات القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين، فضلاً عن أسر العشرات من عناصرها.