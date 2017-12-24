تنسيق روسي-أميركي يُعيد عشرات السوريين إلى قراهم

الشارقة 24 - د ب أ:

عاد عشرات الأشخاص بينهم نساء وأطفال من مخيم الركبان في ريف حمص الشرقي قرب الحدود السورية العراقية إلى قراهم وبلداتهم يوم الأحد.

وقالت مصادر إعلامية مقربة من القوات الحكومية السورية: "أمنت القوات الروسية بالتنسيق مع القاعدة الأميركية في منطقة التنف على الحدود السورية-العراقية عودة حوالي 70 شخصاً أغلبهم من النساء والأطفال إلى منازلهم في بلدة القريتين والقرى المحيطة".

ويضم المخيم المئات من العائلات النازحة من ريف دير الزور الشرقي، وأغلبهم من عائلات جيش العشائر، وأسود الشرقية، ومغاوير الثورة وجيش سوريا الجديد وتعرض المخيم لعدة تفجيرات بسيارات ودرجات مفخخة تبناها تنظيم "داعش" الإرهابي.