توتر يشوب احتفالات عيد الميلاد في بيت لحم

الشارقة 24 – أ ف ب:

بدأت الاحتفالات بعيد الميلاد الأحد في مدينة بيت لحم الفلسطينية، التي تعتبر وفق الموروث المسيحي مهد المسيح، في أجواء يشوبها التوتر مع اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني.

وأدى القرار الأحادي الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في السادس من ديسمبر الجاري إلى تظاهرات شبه يومية في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك في بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة حيث سيقام قداس منتصف الليل في كنيسة المهد.

وتجمع مئات الفلسطينيين وبعض السياح في أجواء باردة وتوجهوا إلى ساحة المهد القريبة من الكنيسة أمام تصميم يرمز إلى ميلاد المسيح وشجرة العيد المزينة بالألوان.

وبدأت ترانيم الميلاد باللغة العربية تبث عبر مكبرات الصوت، بينما اشترى البعض بالونات لأطفالهم والتقطوا الصور التذكارية.

وشارك العشرات من فرق الكشافة في العروض التي سبقت وصول المدبر الرسولي لبطريركية اللاتين في القدس بيير باتيستا بيتسابالا إلى كنيسة المهد بعد الظهر، حيث استقبلته شخصيات فلسطينية من المدينة.

وقبيل الميلاد، أكد بيتسابالا الأسبوع الماضي، أن إعلان ترامب أدى إلى توتر حول القدس وشغل الناس عن عيد الميلاد.

وفي الأيام الأخيرة وفد إلى بيت لحم عدد قليل من الأجانب الذي يكون عددهم كبيراً في عيد الميلاد عندما يسمح الوضع الأمني.

وقال بيتسابالا إن عشرات مجموعات السياح ألغت رحلاتها منذ السادس من ديسمبر الجاري.

وقالت نهيل بنورة "67 عاماً"، وهي مسيحية من بلدة بيت ساحور القريبة من بيت لحم، إن عيد الميلاد ليس سعيداً لهذا العام، وأضافت وهي تمسك بحفيدتها التي ارتدت قبعة بابا نويل وحملت بالوناً زهري اللون، "الوضع تعيس هذا العام، الناس يخرجون فقط للترويح عن نفسهم".

من جهته، قال القس الفلسطيني متري الراهب راعي كنيسة الميلاد اللوثرية الإنجيلية في بيت لحم، إن أجواء عيد الميلاد لهذا العام "يمتزج فيها الحزن مع الفرح" بسبب قرار ترامب.

من جهته، قال ناطق باسم شرطة الاحتلال الإسرائيلي إن وحدات إضافية ستنشر في القدس ونقاط العبور إلى بيت لحم لتسهيل تحرك ووصول "آلاف السياح والزوار".

ويعتبر الفلسطينيون المسيحيون والمسلمون أن الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان لا يستبق فحسب نتيجة المفاوضات التي يفترض أن تتناول وضع المدينة، بل يشكل إنكاراً للهوية العربية للقدس الشرقية التي يحتلها الكيان وضمها، ويقضي على حلمهم في جعلها عاصمة لدولتهم.

وفي بيان الأحد، ندد الرئيس الفلسطيني محمود عباس مجدداً بالقرار الأميركي، ودعا جميع المسيحيين في العالم إلى الإصغاء لمسيحيي فلسطين الرافضين لوعد ترامب.

وأعلن الضابط المسؤول في جيش الاحتلال عن منطقة بيت لحم أنه على الرغم من التوتر المتصل بقرار ترامب، إلا أنه لا يتوقع أحداثاً بمناسبة عيد الميلاد.

وفي وقت سابق، استشهد في غزة الأحد شاب فلسطيني متأثراً بجروح أصيب بها خلال مواجهات مع جيش الاحتلال شرق جباليا شمال قطاع غزة في 15 من ديسمبر.

وبذلك، يرتفع إلى 12 عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا منذ إعلان ترامب، وارتقى عشرة من هؤلاء القتلى في مواجهات مع جيش الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، واستشهد اثنان في بغارة صهيونية على قطاع غزة.

قداس في الموصل

وفي سوريا المجاورة والعراق البلدين اللذين طرد تنظيم "داعش" في 2017 من أغلب الأراضي التي سيطر عليها فيهما قبل ثلاثة أعوام، احتفل المسيحيون مجدداً بعيد الميلاد هذه السنة.

وأحيا مسيحيون في الموصل قداس الميلاد بحضور شخصيات مسيحية ومسؤولين عراقيين وسط الشموع وزينة الميلاد.

وفي سوريا التي شكلت معقلاً آخر للتنظيم الإرهابي في الرقة قبل أن يستعيدها تحالف لقوات عربية وكردية في أكتوبر الماضي، ما زالت احتفالات الميلاد غائبة، فقد تمت إزالة الألغام من كنيستين لكن السكان لم يعودوا بعد.

وفي حمص، يستعد المسيحيون للاحتفال بعيد الميلاد للمرة الأولى منذ انتهاء المعارك مع مسيرات وعروض للأطفال بعد نشر الزينة بين الركام.

وفي دمشق، تزينت شوارع الأحياء ذات الغالبية المسيحية مثل باب توما، ووضعت محلات تجارية أشجاراً صغيرة تعلوها الزينة.

وفي أوروبا حيث ما زال التهديد الإرهابي قائماً، سينتشر حوالي عشرة آلاف رجل أمن الأحد والإثنين في فرنسا خصوصاً في الأماكن السياحية والكنائس.

ومساء الأحد ترأس البابا فرنسيس رئيس الكنيسة الكاثوليكية التي يبلغ عدد اتباعها 1.2 مليار شخص في العالم، قداس عيد الميلاد في روما.