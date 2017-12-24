مصرع ثلاثة برصاص ملثمين في مقهى جنوب القاهرة

الشارقة 24 – أ ف ب:

أطلق مسلحون ملثمون النار على مقهى في جنوب القاهرة ليل السبت، ما أوقع ثلاثة قتلى على الأقل، بحسب مصادر أمنية رجحت فرضية جريمة حق عام.

ومثل هذه الاعتداءات في مقهى نادرة في مصر التي شهدت في السنوات الأخيرة اعتداءات مسلحة لمتطرفين.

وبحسب المصادر الأمنية، فإن الهجوم أوقع أيضاً خمسة جرحى على الأقل ووقع في قرية العياط على بعد 50 كلم جنوب القاهرة.

وأشارت صحافة الدولة إلى ستة جرحى ونقلت عن شهود إن مهاجمين وصلا بدراجة نارية وأطلقا النار ثم لاذا بالفرار، وأضافت أن أجهزة الأمن توجهت للمكان لتحديد الملابسات الدقيقة لما حدث.