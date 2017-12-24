مقتل واعتقال 18 إرهابياً في مصر

الشارقة 24 – رويترز:

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، أن تسعة إرهابيين ينشطون في محافظة شمال سيناء قتلوا يوم الأحد، في اشتباك مع الشرطة بمحافظة الشرقية.

وقالت الوزارة في بيان "وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني باتخاذ عدد من تلك العناصر لمزرعة كائنة بمنطقة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية وكراً للاختباء، والتدريب على استخدام الأسلحة والمتفجرات والانطلاق منها لتنفيذ عملياتهم الإرهابية بشمال سيناء".

وأضافت أن هجماتهم في المحافظة المتاخمة لفلسطين المحتلة وقطاع غزة، أدت إلى استشهاد عدد من رجال القوات المسلحة والشرطة، وتابعت حال مداهمة القوات للمزرعة فوجئت بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها حيث تم التعامل مع مصدر النيران مما أسفر عن مصرع تسعة عناصر.

وقال بيان الداخلية إن الشرطة عثرت في المزرعة بالشرقية وهي إحدى محافظات دلتا النيل على سبعة بنادق آلية وذخيرة مختلفة الأعيرة ووسائل إعاشة.

وتضمن البيان أن الشرطة توصلت أيضاً إلى بؤرة إرهابية في القاهرة، ألقت القبض على تسعة من عناصرها وضبطت بأماكن اختبائهم بندقية آلية وكمية من الطلقات وكمية من مادتين شديدتي الانفجار والعديد من المواد والأدوات المستخدمة في تصنيع العبوات المتفجرة.

وأضاف البيان كشفت عمليات الفحص وجود روابط تنظيمية بين عناصر البؤرة الإرهابية المشار إليها وجماعة الإخوان الإرهابية.