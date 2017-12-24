الجيش اليمني يحرر مناطق استراتيجية شرقي العاصمة صنعاء

من عمليات الجيش اليمني في جبهة نهم شرقي صنعاء، أرشيفية

الشارقة 24 – وام، واس:

أعلن الجيش الوطني اليمني، اليوم السبت، تحرير مناطق استراتيجية شرقي العاصمة صنعاء من سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وذكرت المصادر أن الجيش تمكن من السيطرة على جبال الدشوش وجبل النفاحه وتبة القناصين وجبل المشنه بمديرية نهم، بعد معارك عنيفة سقط خلالها العشرات من الميليشيا الحوثية بين قتيل وجريح.

وأوضح الناطق الرسمي باسم المنطقة العسكرية السابعة، أن المعارك أسفرت عن مصرع أكثر من 28 من مليشيات الحوثي الانقلابية وعشرات الجرحى، فيما شن طيران التحالف العربي عدة غارات على مواقع وتعزيزات المليشيات حيث تم تدمير خمسة أطقم وآليتين وعدداً من المركبات الثقيلة والمتوسطة كانت تستخدمها المليشيات، مؤكداً أن المعارك مستمرة في ظل فرار لقوات الحوثي الانقلابية.

إلى ذلك، كثف الجيش الوطني اليمني قصف جيوب تتمركز فيها فلول مليشيا الحوثي بمديرية بيحان بمحافظة شبوة شرقي البلاد.

وقالت مصادر ميدانية إن الجيش استهدف بالدبابات أوكاراً تختبئ بها فلول الميليشيا الإجرامية غرب جبل ريدان وحزوم القويبل بالمنطقة ذاتها.

ووفقاً للمصادر ذاتها، تعرضت منازل بقرية الشاقة شمال بيحان لزخات من راجمات الكاتيوشا الحوثية انتقاماً من وقوف سكانها مع قوات الجيش الوطني ودحر الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران منها.