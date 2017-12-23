بتكلفة 100 مليار جنيه

السيسي: مصر ستنفذ مشروعاً عمرانياً في سيناء

  • السبت 23, ديسمبر 2017 في 10:52 م
  • الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
    الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم السبت، أن بلاده ستنفذ خلال السنتين أو الثلاث سنوات المقبلة مشروعاً عمرانياً يتكلف مئة مليار جنيه "5.6 مليار دولار" في شبه جزيرة سيناء.

الشارقة 24 – رويترز:

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم السبت، إن مصر ستنفذ خلال السنتين أو الثلاث سنوات المقبلة مشروعاً عمرانياً يتكلف مئة مليار جنيه "5.6 مليار دولار" في شبه جزيرة سيناء.

وقال السيسي خلال احتفال أقيم السبت، في مدينة الإسماعيلية لافتتاح عدد من مشروعات التنمية في منطقة قناة السويس "هناك تكليف لوزارة الإسكان والهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة لمشروع قومي وتخطيط عمراني متكامل سيتم تنفيذه خلال السنتين أو الثلاث سنوات القادمة".

وأضاف، أن المشروع سينفذ سواء بقي في الحكم أو انتخب غيره رئيساً.

وأكد الرئيس السيسي، أن الجيش عازم على وضع حد للإرهاب في سيناء، مشدداً على أن حماية أراضي البلاد يستحق التضحية من الجميع.