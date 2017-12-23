السيسي: مصر ستنفذ مشروعاً عمرانياً في سيناء

الشارقة 24 – رويترز:

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم السبت، إن مصر ستنفذ خلال السنتين أو الثلاث سنوات المقبلة مشروعاً عمرانياً يتكلف مئة مليار جنيه "5.6 مليار دولار" في شبه جزيرة سيناء.

وقال السيسي خلال احتفال أقيم السبت، في مدينة الإسماعيلية لافتتاح عدد من مشروعات التنمية في منطقة قناة السويس "هناك تكليف لوزارة الإسكان والهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة لمشروع قومي وتخطيط عمراني متكامل سيتم تنفيذه خلال السنتين أو الثلاث سنوات القادمة".

وأضاف، أن المشروع سينفذ سواء بقي في الحكم أو انتخب غيره رئيساً.

وأكد الرئيس السيسي، أن الجيش عازم على وضع حد للإرهاب في سيناء، مشدداً على أن حماية أراضي البلاد يستحق التضحية من الجميع.