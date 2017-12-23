بمطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة

السيطرة على حريق بعجلات طائرة للخطوط السعودية قادمة من الكويت

  • السبت 23, ديسمبر 2017 في 9:43 م
  • مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، أرشيفية
    مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، أرشيفية
تمكنت فرق الإطفاء والإنقاذ بمطار الملك عبد العزيز الدولي اليوم السبت، من السيطرة على حريق في عجلات طائرة للخطوط السعودية، قادمة من الكويت بعد هبوطها على أرض المطار.

الشارقة 24 – كونا:

أعلن مركز المراقبة الجوية بمطار الملك عبد العزيز الدولي اليوم السبت، السيطرة على حريق في عجلات طائرة للخطوط السعودية قادمة من الكويت بعد هبوطها على أرض المطار.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن فرق الإطفاء والإنقاذ بالمطار القول، إنها تلقت بلاغاً يفيد بوجود حريق في عجلات إحدى الطائرات القادمة من الكويت بعد هبوطها وعلى الفور باشرت فرق الاطفاء والإنقاذ بالمطار موقع الحريق وإخماده.

وأضاف المركز أن فرق الإطفاء والإنقاذ نجحت خلال وقت قياسي في إخماد الحريق وإجلاء الركاب بشكل طبيعي عبر سلالم الطائرة دون إصابات أو تأثير على حركة الطيران في المطار.