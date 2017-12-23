"التحالف" يؤكد الحرص على دعم الأعمال الإنسانية

سفينة محملة بالوقود تصل إلى ميناء الحديدة

  • السبت 23, ديسمبر 2017 في 6:54 م
  • جانب من ميناء الحديدة في اليمن - أرشيفية
    جانب من ميناء الحديدة في اليمن - أرشيفية
بحسب مصدر رسمي بقيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، وصلت إلى ميناء الحديدة، صباح السبت، سفينة محملة بالوقود، مع تأكيد "التحالف" لحرصه على استمرار ودعم الأعمال الإنسانية والإغاثية.
الشارقة 24 – وام:
 
وصلت إلى ميناء الحديدة، صباح السبت، - سفينة محملة بالوقود.. بحسب مصدر رسمي بقيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن.
 
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المصدر قوله "إنه ورد إلى خلية الإجلاء والعمليات الإنسانية بقيادة التحالف طلب تصريح دخول سفينة تحمل اسم "بهيا داناس Bahia Danas "تحمل على متنها 13.808 أطنان مترية من الوقود إلى ميناء الحديدة".
 
وذكر المصدر أن السفينة قد وصلت فعلاً إلى الميناء الساعة الـ 8:48 دقيقة من صباح السبت.. مؤكداً حرص قوات التحالف على استمرار ودعم الأعمال الإنسانية والإغاثية.