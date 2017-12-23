سفينة محملة بالوقود تصل إلى ميناء الحديدة

جانب من ميناء الحديدة في اليمن - أرشيفية

الشارقة 24 – وام:

وصلت إلى ميناء الحديدة، صباح السبت، - سفينة محملة بالوقود.. بحسب مصدر رسمي بقيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المصدر قوله "إنه ورد إلى خلية الإجلاء والعمليات الإنسانية بقيادة التحالف طلب تصريح دخول سفينة تحمل اسم "بهيا داناس Bahia Danas "تحمل على متنها 13.808 أطنان مترية من الوقود إلى ميناء الحديدة".

وذكر المصدر أن السفينة قد وصلت فعلاً إلى الميناء الساعة الـ 8:48 دقيقة من صباح السبت.. مؤكداً حرص قوات التحالف على استمرار ودعم الأعمال الإنسانية والإغاثية.