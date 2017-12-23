قوات الحشد الشعبي بالعراق تنتشر على حدود سوريا

الشارقة 24 – رويترز:

أعلن قائد عسكري بفصائل الحشد الشعبي العراقية، يوم الجمعة، أنها انتشرت على الحدود السورية لدعم قوات حرس الحدود العراقية، بعدما تعرضت لإطلاق نار من داخل سوريا خلال الأيام الثلاثة الماضية.

ولم ترد أنباء بعد بشأن من فتح النار من الأراضي السورية، لكن القوات المحتشدة ضد تنظيم "داعش" الإرهابي في العراق وسوريا، تتوقع أن يلجأ التنظيم إلى حرب العصابات بعد خسارته معاقله الحضرية في وقت سابق هذا العام.

وقال قائد عمليات الحشد الشعبي لمحور غرب الأنبار قاسم مصلح في بيان: "بعد تعرض عدة نقاط تابعة لحرس الحدود العراقية لعدة تعرضات عبر صواريخ موجهة وتأخر الإسناد من القوات الأمنية، تم إرسال قطعات لواء 13 في الحشد الشعبي وبادر في استهداف مصادر إطلاق الصواريخ، قيادة العمليات ولواء الطفوف متواجدين الآن على الحدود العراقية السورية في نقاط حرس الحدود لصد أي تعرض أو تحرك للعدو".

وأضاف مصلح أن "تلك المنطقة ليست ضمن قاطع مسؤولية الحشد الشعبي، لكن واجبنا يقتضي إسناد القطاعات الأمنية كافة".

وأكد متحدث عسكري عراقي نشر هذه الفصائل، ولكن العميد يحيى رسول قال إن هذا إجراء مؤقت وطبيعي جداً، لأن واجب قوات الحشد الشعبي مساندة القوات الحكومية.

ووفقاً للقانون تعد قوات الحشد الشعبي رسمياً جزءاً من المؤسسة الأمنية العراقية وتتبع رسمياً العبادي بوصفه القائد العام للقوات المسلحة.

ونفى رسول أن دعم حرس الحدود قد تأخر، وقال: "المسؤولية الأساسية عن الحدود تقع على عاتق حرس الحدود والجيش"، وأضاف أن القوات العراقية تنسق مع كل من الجيش السوري المدعوم من روسيا وإيران وتحالف الفصائل الكردية والعربية المدعوم من الولايات المتحدة والمعروف باسم قوات سوريا الديموقراطية، وأوضح أن مناطق بسوريا مازالت تحت سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي، منها مناطق كثيرة على الحدود مع العراق.