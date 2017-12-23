"الحوار الوطني السوري" يلتئم في سوتشي نهاية يناير المقبل

الشارقة 24 – رويترز:



قالت روسيا وتركيا وإيران يوم الجمعة، إن مؤتمر الحوار الوطني السوري سيعقد في مدينة سوتشي الروسية يومي 29 و30 يناير المقبل، بينما حثت الأمم المتحدة الدول الثلاث على دعم عملية السلام المتعثرة في جنيف.



وأعلنت موسكو وطهران وأنقرة الموعد في بيان مشترك بعد محادثات في آستانة عاصمة كازاخستان شاركت فيها الحكومة السورية وبعض جماعات المعارضة السورية.



وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا الذي حضر أيضاً اجتماعات آستانة، إنه ينبغي تقييم خطة روسيا لعقد مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي الشهر المقبل من حيث قدرة المؤتمر على دعم محادثات جنيف التي ترعاها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب في سوريا.