بريطانيا تدرج جماعتي "حسم" و"لواء الثورة" في قائمة المنظمات الإرهابية

الشارقة 24 – رويترز:



قالت السفارة البريطانية في القاهرة، إن الحكومة البريطانية أدرجت ما يسمى جماعتي "حسم" و"لواء الثورة" بمصر في قائمة المنظمات الإرهابية.



وقالت السفارة في بيان، إن ذلك تم في ضوء الاعتداءات التي نفذتاها الجماعتان ضد أفراد الأمن المصريين والشخصيات العامة في البلاد.



وأضاف البيان "توصلت حكومة المملكة المتحدة إلى أن مثل هذه المجموعات تستوفي معايير الحظر، وستعزز عملية الإدراج قدرة حكومة المملكة المتحدة على تعطيل أنشطة هذه المنظمات الإرهابية".



ونقل البيان قول السفير البريطاني في مصر جون كاسن "قلنا إننا لن نترك مصر وحدها في معركتها للتصدي للإرهاب وعنينا ذلك اليوم نستخدم القوة القانونية البريطانية الكاملة ضد منظمتين إرهابيتين قتلتا الكثير في مصر وهما عدو لنا جميعا".