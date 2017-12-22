شهيدان فلسطينيان برصاص الاحتلال في غزة

جانب من المواجهات مع قوات الاحتلال - أرشيفية

الشارقة 24 – كونا:



أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة اليوم الجمعة، استشهاد شابين فلسطينيين وإصابة عشرات آخرين في مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي.



وقال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة في تصريح صحافي، إن الشاب زكريا الكفارنة (24عاماً) استشهد إثر طلق ناري في الصدر في مواجهات بشرق مخيم جباليا شمال شرقي قطاع غزة، فيما استشهد آخر يدعى محمد الملاحي خلال مواجهات أخرى شمالي القطاع.



وأكد القدرة إصابة 45 فلسطينياً برصاص الجيش الإسرائيلي في القطاع، مؤكداً وصولهم إلى مستشفيات لتلقي العلاج، إلى جانب جرح عشرات آخرين اصيبوا بالاختناق بمناطق متفرقة.



وتشهد جميع نقاط التماس على الحدود الشرقية لقطاع غزة مواجهات بين جيش الاحتلال والشبان الفلسطينيين الذين خرجوا نصرة لمدينة القدس ورفصاً لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإعلانه القدس عاصمة للكيان الإسرائيلي.



وفي الضفة الغربية هاجم جيش الاحتلال الإسرائيلي الصحافيين والمسعفين وأطلق الرصاص المطاطي وقنابل الغاز والصوت عليهم بشكل مباشر خلال مواجهات شهدها المدخل الشمالي لمدينة رام الله.



ونصب جيش الاحتلال كميناً للشبان الذين يرشقونهم بالحجارة في أحد المنازل المجاورة ومن ثم باغتوهم وأطلقوا النار عليهم بكثافة فأصابوا أحدهم واعتقلوه وهو ينزف.



ومنع جيش الاحتلال المسعفين من تقديم الإسعاف للشاب الذي اصيب واعتدى على المسعفين بالضرب، ما أدى إلى إصابة أحدهم ونقله إلى مستشفى لتلقي العلاج.