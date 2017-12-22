أستراليا ستنهي ضرباتها الجوية في العراق وسوريا

الشارقة 24 – رويترز:

قالت وزيرة الدفاع الأسترالية ماريز باين، الجمعة، إن بلادها ستنهي الضربات الجوية ضد تنظيم "داعش" في العراق وسوريا وتعيد طائراتها من طراز سوبر هورنيت بعد مشاركتها لمدة ثلاث سنوات في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

وأضافت في مؤتمر صحافي أن القرار اتخذ بعد إعلان العراق النصر على "داعش".

وقالت باين للصحافيين "بعد مناقشات مع العراق ومع الدول أعضاء التحالف الدولي قررت الحكومة الأسترالية أننا سنعيد من الشرق الأوسط إلى الوطن طائراتنا الست من طراز سوبر هورنيت".

وأضافت أن المهمة كانت "طويلة وشاقة... قدم كل أفرادنا مساهمة استثنائية".

وتشارك أستراليا في الجهود التي تقودها الولايات المتحدة ضد "داعش" في الشرق الأوسط منذ عام 2014.