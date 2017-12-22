الجامعة العربية ترحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القدس

الشارقة 24 – كونا:



أعلنت جامعة الدول العربية اليوم الخميس، ترحيبها بالقرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلق بمدينة القدس المحتلة، واصفة إياه بأنه انتصار لفلسطين والشرعية الدولية.



وذكر الأمين العام المساعد للجامعة العربية لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير سعيد أبوعلي في تصريح صحافي، أن القدس وفق قرارات مجلس الأمن جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة.



وأضاف، أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة أكد الحق العربي الفلسطيني بالقدس وأبطل أي إثر للقرار الأميركي منتصراً لفلسطين والشرعية الدولية وهوية القدس العربية.



وشدد على أهمية مواصلة العمل العربي الجماعي والمنسق مع الدول الشقيقة والصديقة ومع المنظمات الدولية لإنهاء الاحتلال وتمكين الدولة الفلسطينية من السيادة والاستقلال.



وقال أبوعلي، إن هذا الإنجاز والنصر الجديد لفلسطين سنواصل البناء عليه وتطويره مع هذه الأغلبية الساحقة من دول العالم التي وقفت إلى جانب الحق لنجسد معاً إرادة المجتمع الدولي بتحقيق حل الدولتين بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.



وأعرب عن الشكر لجميع الدول التي وقفت إلى جانب الحق والعدل ومقاصد الأمم المتحدة بالإضافة إلى الدول العربية والإسلامية ودول عدم الانحياز الراعية لمشروع القرار على دعمها الكامل للشرعية الدولية وحق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال.