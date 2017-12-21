وزير الخارجية الفرنسي يدعو إلى تنظيم انتخابات سريعاً في ليبيا

الشارقة 24 – أ.ف.ب:



أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الذي يزور ليبيا الخميس، ضرورة التطبيق السريع لخطة الأمم المتحدة التي نصت على حوار وطني وانتخابات في 2018 لإخراج البلاد من الفوضى.



وقال لودريان، خلال مؤتمر صحافي، إثر مباحثات مع رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج المدعومة من المجتمع الدولي حول خطة الأمم المتحدة، إن هذه الخطة الزمنية هي الحل السياسي الذي لا مناص منه لليبيا ويجب تنفيذه الآن بأسرع ما يمكن.



وأكد الوزير الفرنسي التطابق التام في وجهات النظر مع السراج بشأن تطبيق هذه الأجندة وضرورة المضي بسرعة.



وقال لودريان من جهة ثانية، إنه لمس رغبة ليبيا في العمل مع فرنسا في مكافحة مهربي البشر، فيما تتواصل معاناة مئات الآلاف من المهاجرين على أرض ليبيا ومعظمهم من الأفارقة.