الرئاسة الفلسطينية ترحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القدس

الشارقة 24 – وكالات:

قال المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان صحافي اليوم الخميس، إن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، رفض اعتراف الولايات المتحدة الأميركية بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي، يعبر مجدداً عن وقوف المجتمع الدولي إلى جانب الحق الفلسطيني، ولم يمنعه التهديد والابتزاز من مخالفة قرارات الشرعية الدولية.

وأضاف ابو ردينه أن القرار يؤكد مرة أخرى أن القضية الفلسطينية العادلة تحظى بدعم الشرعية الدولية ولا يمكن لأي قرارات صادرة عن أي جهة كانت أن تغير من الواقع شيئاً، وأن القدس هي أرض محتلة ينطبق عليها القانون الدولي.

وأكد "سنواصل جهودنا في الأمم المتحدة وكل المحافل الدولية حتى نضع حدا لهذا الاحتلال ونقيم دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية".

ووجه الشكر لكل الدول التي دعمت القرار، والتي عبرت عن إرادة سياسية حرة رغم كل الضغوط التي مورست عليها، وأكدت دعمها الكامل للشرعية الدولية وحق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال.