128 دولة تتحدى ترامب وتصوت لصالح قرار الأمم المتحدة بشأن "القدس"

الشارقة 24 – وكالات:

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية 128 صوتاً اليوم الخميس، لصالح القرار الرافض لأي إجراءات يقصد بها تغيير طابع مدينة القدس أو وضعها أو تكوينها الديمغرافي.

وحصل القرار على تأييد 128 دولة ومعارضة 9، فيما امتنعت 35 عن التصويت.

وقد بدأت الجمعية العامة للأمم المتحدة جلسة طارئة اليوم الخميس، بطلب من اليمن وتركيا للتصويت على مشروع قرار يرفض اعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي.

ويؤكد القرار أن مسألة القدس، هي إحدى قضايا الوضع النهائي التي يتعين حلها عن طريق المفاوضات وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأعربت الجمعية العامة في قرارها عن الأسف البالغ إزاء القرارات الأخيرة المتعلقة بوضع القدس.

وأهابت في هذا الصدد بجميع الدول أن تمتنع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس عملاً بقرار مجلس الأمن رقم 478 الصادر عام 1980.

وتطالب الجمعية العامة جميع الدول بالامتثال لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمدينة القدس الشريف وعدم الاعتراف بأي إجراءات أو تدابير مخالفة لتلك القرارات.

وكررت الجمعية العامة الدعوة لإزالة الاتجاهات السلبية القائمة على أرض الواقع التي تعرقل حل الدولتين، وإلى تكثيف وتسريع الجهود الدولية والإقليمية والدعم الدولي والإقليمي الهادفين إلى تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط دون تأخير.