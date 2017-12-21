خطة عمل عربية للتصدي لترشيح "الكيان" لعضوية مجلس الأمن

الشارقة 24 – واس:

عقدت اللجنة العربية المعنية بالتصدي لترشيح الكيان الإسرائيلي، لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن لعامي 2019 - 2020 اجتماعاً اليوم الخميس، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، على مستوى المندوبين الدائمين للدول الأعضاء برئاسة الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة السفير سعيد أبو علي.

وانتهى اجتماع اللجنة إلى إعداد خطة عمل لإفشال ترشيح الكيان الإسرائيلي لمجلس الأمن، بناء على ورقة العمل المقدمة من الأمانة العامة للجامعة العربية، التي تتضمن خطوات محددة للتحرك على الساحة الدولية للتصدي للمسعى الإسرائيلي لشغل مقعد غير دائم بمجلس الأمن.

وقال السفير أبو علي في تصريحات له عقب الاجتماع، إن اجتماع اللجنة ناقش البنود الواردة في خطة العمل المقدمة من الأمانة العامة للجامعة لتقييمها ورفعها إلى اجتماع اللجنة على المستوى الوزاري والمزمع عقده الشهر المقبل بهدف اعتمادها والمصادقة عليها، ومن ثم تعميمها على الدول الأعضاء بالجامعة العربية، للاسترشاد بها في إطار التحرك للتصدي لهذا الترشيح من جانب الكيان الإسرائيلي.

من جانبه، أكد سفير دولة فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية السفير دياب اللوح، في تصريح له في ختام الاجتماع، أن خطة العمل التي تمت مناقشتها اليوم تستهدف توحيد الجهود الدبلوماسية العربية لمواجهة هذا التمدد للكيان الإسرائيلي، من خلال تعزيز العلاقات الثنائية والمتعددة بين الدول العربية والتجمعات الإقليمية والدولية إلى جانب تفعيل دور مجالس السفراء العرب وبعثات الجامعة في الخارج.

وأشار إلى أنه لا يجوز أن يكون الكيان الإسرائيلي عضواً في مجلس الأمن وهي لا تلتزم بقرارات الشرعية الدولية وتنتهك قرارات مجلس الأمن، مؤكداً أنه لا يجوز أيضاً لدولة قائمة بالاحتلال أن تكون حكماً وطرفاً مسؤولاً عن تجسيد العدالة الدولية على الأرض في العالم من خلال عضويتها في مجلس الأمن.