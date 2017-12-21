الحزب الحاكم في جنوب أفريقيا يخفض التمثيل الدبلوماسي في الكيان الإسرائيلي

سيريل رامافوسا زعيم الحزب الحاكم في جنوب أفريقيا في جوهانسبرج

الشارقة 24 – رويترز:

أعلن حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم في جنوب أفريقيا، خفض مستوى التمثيل الدبلوماسي في سفارته في الكيان الإسرائيلي إلى درجة مكتب اتصال بسبب قرار الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان.

جاء هذا القرار قبل تصويت الأمم المتحدة يوم الخميس، على قرار يدعو واشنطن لسحب الاعتراف.

وقال إيس ماجاشولي الأمين العام الجديد للحزب "وافق الأعضاء على مقترح يلزمنا بتقديم دعم عملي لشعب فلسطين واستقروا على التخفيض الفوري وغير المشروط لسفارة جنوب أفريقيا في الكيان الإسرائيلي إلى درجة مكتب اتصال".

وقالت وزارة العلاقات والتعاون الدولي في جنوب أفريقيا بموقعها الإلكتروني إنها تشعر بقلق بالغ من قرار ترامب لأنه سيقوض عملية السلام المجمدة منذ 2014.